Qui sont les stars de k-pop millionnaires ?

ⓒ YONHAP News

A mesure que la k-pop gagne en popularité à travers le monde, les revenus des stars ont explosé ces dernières années. Certaines sont devenues riches grâce aux droits d’auteur, d’autres y sont parvenues en multipliant leurs apparitions dans différentes publicités.





On entend de plus en plus parler des vedettes qui ont réussi à le devenir en investissant sur le marché immobilier. En accumulant de la richesse, quelques membres de groupes d’idoles ont déjà rejoint le club des milliardaires en wons.





C’est le cas de Tae-yang qui a lancé sa carrière musicale au sein du boys band Big Bang en 2006. L’artiste marié à la jeune actrice Min Hyo-rin possède une « villa » dont la valeur est estimée à 15 milliards de wons, l’équivalent de 11,4 millions d’euros.





Yoona de Girls Generation est devenue propriétaire d’un immeuble d’une valeur de 10 milliards de wons, soit 7,6 millions d’euros, situé dans le quartier chic de Cheongdam à Séoul.





Dans le même quartier situé dans le sud de la capitale se trouve un immeuble acquis en 2008 par la « world star » Jung Ji-hoon, aussi connu sous le nom de scène Rain, pour un montant de 16,8 milliards de wons, soit 12,7 millions d’euros.





Rénové en 2017, ce bâtiment baptisé « Rain Avenue » a même remporté le grand prix d’architecture 2020 décerné par le ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports.