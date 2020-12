BTS participe au concert collectif organisé par Big Hit Entertainment

Big Hit Entertainment va organiser un premier concert collectif pour terminer en beauté l’année 2020. Intitulé « 2021 NEW YEAR'S EVE LIVE », l’événement se tiendra le 31 décembre au KINTEX à Ilsan, dans la province de Gyeonggi qui entoure la capitale sud-coréenne.





Ce spectacle inédit auquel participent les Bangtan Boys sera diffusé en direct et en streaming. En plus du septuor, plusieurs artistes appartenant aux différents labels de Big Hit monteront sur scène comme TXT, GFRIEND et NU’EST.





L’auteur-compositeur-interprète Lee Hyun et le vocaliste Bumzu partageront la scène avec les groupes d’idoles. Les spectateurs en ligne et hors ligne pourront ainsi accueillir 2021 en suivant le fameux compte à rebours du Nouvel an avec leurs idoles.