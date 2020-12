Exposition du plasticien français Bernar Venet

Gallery 508 organise une exposition spéciale consacrée à Bernar Venet. L’art du plasticien français, qui déploie ses activités dans le monde entier depuis 60 ans, traverse non seulement la sculpture mais aussi divers domaines de création tels que la peinture, le design et le mobilier.





L’événement du Gallery 508 est la première exposition personnelle de Bernar Venet, connu en Corée du Sud à travers des présentations au Musée national d’art moderne et contemporain, aux Musées d’art de Séoul et de Busan, ainsi que par plusieurs collections privées. Il dévoilera pour la première fois « Angle », ses récentes œuvres de sculpture et de dessin.





Cette série mettant l’accent sur l’objectivité des œuvres et minimisant l’intervention de l’auteur démontre la dynamique et l’indépendance des lignes, le motif de ses ouvrages.





Date : du 7 novembre 2020 au 5 mars 2021

Lieu : Gallery 508 à Séoul