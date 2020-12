La comédie musicale « La Lumière », reportée en raison de la propagation du COVID-19, lèvera le rideau à partir du 8 décembre. Ce spectacle raconte la rencontre entre une fille française rationnelle et flegmatique et un garçon allemand libéral et angélique dans une cave où sont cachées des œuvres d’art pour échapper au pillage du régime nazi pendant la Seconde guerre mondiale.





La pièce a été récompensée par CJ Stage Up en 2018 pour l’originalité de son sujet et de sa composition, qui décrivent la vie et la liberté des individus sacrifiées par la guerre, et les espoirs qui ne s’estompent pas malgré la dure réalité.





Elle est le fruit d’une collaboration entre Kim Ji-sik et Gu Ji-young, jeunes créateurs de talent, et de la boîte de production Bellamuse à l’origine de plusieurs comédies musicales.





Lee Dong-soo et Lee Jong-won endosseront le rôle de Hans, le garçon allemand enrôlé aux Jeunesses hitlériennes. Sophie, la Française, sera jouée par Lee Hye-soo et Kim Mi-ro.





Date : à partir du 8 décembre 2020

Lieu : Dongyang Arts Center, à Séoul