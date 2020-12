BTS dans le classement Billboard Hot 100

BTS se hisse en tête du Billboard Hot 100 avec un tube en coréen





« Life Goes On », le nouveau single du groupe de k-pop BTS, domine une fois de plus la liste du Billboard Hot 100. D’après l’hebdomadaire américain Billboard, c’est la première fois dans l’histoire du classement créé il y a 62 ans qu’une chanson en coréen en prend la tête. Ce hit du nouvel album des Bangtan Boys sorti le 20 septembre dernier est chanté en coréen, sauf le refrain qui est fredonné en anglais.