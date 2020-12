La femme avec 9,9 milliards de wons (1) 생각이 좀 짧았습니다

Dialogue

재훈 : 아니 근데 홍 사장.

Jae-hun : Mais, Monsieur Hong…

인표 : 네! 말씀하시죠.

In-pyo : Oui ? Je vous écoute.

재훈 : 설령 여행을 간다구 해도,

거 놀러 가서까지 재미없는 서류를 봐야 돼요?

업무는 업무, 휴식은 휴식. 기본 아닌가?

Jae-hun : À supposer que je parte en voyage, suis-je obligé de lire

des documents ennuyeux alors que je serai parti pour m’amuser ?

Le travail c’est le travail, et le repos c’est le repos. N’est-ce pas la base ?

인표 : 죄송합니다. 제가 생각이 좀 짧았습니다.

In-pyo : Je vous demande pardon. J’ai manqué de considération.

재훈 : 생각을 좀 길게 합시다.

암튼 여행 가게 되면 그때나 봅시다.

Jae-hun : Soyons plus réfléchis.

En tout cas, voyons-nous, si je pars en voyage.





L’expression de la semaine

생각이 좀 짧았습니다 : J’ai manqué de considération.





Cette expression est souvent utilisée, quand une personne reconnaît avoir manqué de considération pour prendre une décision ou avoir parlé sans réfléchir suffisamment, après s’être fait critiquer par son interlocuteur.





생각 (nom) : « pensée »

좀 (adverbe) : forme contractée de 조금 « un peu »

짧다 (adjectif verbal) : « être court ». Il est employé pour indiquer que le capital, la pensée ou la capacité n’atteint pas un certain niveau. En principe, 짧다 signifie qu’une chose ou une durée n’est pas longue. Par exemple, 짧은 머리, « cheveux courts » et 짧은 기간 « courte durée ». Mais s’il est employé avec 생각 « pensée » ou 지식 « connaissance », il se traduit par « ne pas être suffisant pour atteindre un certain niveau ».

Dans l’expression 생각이 좀 짧았습니다, on peut remplacer 좀 « un peu » par 많이 « beaucoup », comme 생각이 많이 짧았습니다. Dans ce cas, cette phrase devient plus modeste pour reconnaître que l’on n’a pas suffisamment réfléchi. A la place de 생각이 짧다, il est possible d’utiliser 생각이 부족하다. 부족하다 a le sens d’« être insuffisant » ou « manquer ».





En général, pour exprimer le sens contraire, on ne dit pas 생각이 길다 ou 생각을 길게 하다 avec l’antonyme de 짧다, « 길다 » qui signifie « être long » ou 길게 « longuement ». Dans l’extrait d’aujourd’hui, 재훈 dit « 생각을 좀 길게 합시다 » que nous avons traduit par « Soyons plus réfléchis. ». En fait, il dit ça pour ironiser un peu. Afin d’exprimer le contraire de 생각이 짧다, on peut dire 깊이 생각하다 « penser profondément » ou 신중하게 생각하다 « penser avec prudence ».





Exemples

① 가: 좀 더 신중하게 생각하고 결정했으면 좋았을 것 같네.

나: 죄송합니다. 제 생각이 좀 짧았습니다.

A : Il aurait été mieux si vous aviez pris cette décision après avoir pensé plus prudemment.

B : Je vous demande pardon. J’ai manqué de considération.





② 가: 이 내용을 포함해서 서류를 다시 만드는 게 좋겠어.

나: 제 생각이 좀 짧았습니다. 거기까지는 미처 생각하지 못했습니다.

A : Ce serait mieux de refaire ce document en incluant ces détails.

B : J’ai manqué de considération. Je n’y ai pas penser.





Consultante : Park Ji-young (professeure retraitée au LEI, Université nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

아니: « non »

근데: forme contractée de 그런데, qui a le sens d’« en fait, alors »

사장: « PDG » ou « patron »

네: « oui »

말씀하시죠 : vient du verbe 말하다 « parler » dont la forme honorifique est 말씀하시다

설령 ..ㄴ다고 해도: expression qui a le sens de « à supposer que » (-ㄴ다구 해도est la forme en style oral de -ㄴ다고 해도.)

여행: « voyage »

가다: « aller »

놀다: « s’amuser »

재미없다: « être ennuyeux » (Sa forme adjectivale est 재미없는)

서류 : « document »

를: particule qui marque l’objet direct

보다: « voir », « regarder » ou « lire »

-아야 되다: expression porte le sens de « devoir, il faut »

업무: « travail »

는: particule qui marque ici le sujet

휴식: « repos »

기본: « base »

아닌가? : composé de 아니다, « ne pas être », et de la terminaison finale -ㄴ가? qui est employée pour interroger sur un fait

죄송합니다: expression employée pour s’excuser qui se traduit par « Je vous demande pardon »

제가: combinaison de 저 « je » avec la particule de sujet 가

생각: « pensée »

생각하다: « penser »

좀: « un peu »

길게: « longuement »

-ㅂ시다: terminaison qui indique une proposition

암튼: forme contractée de 아무튼, « en tout cas »

-면: terminaison indique une supposition