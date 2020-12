Le système scolaire en Corée du Sud

Le cycle scolaire en Corée du Sud est le même que dans la plupart des pays, hormis la rentrée qui a lieu au mois de mars. La primaire ouvre sur le collège qui à son tour nous fait passer au lycée. Pour ceux qui iront plus loin, soit la grande majorité des lycéens, les universités sont très nombreuses sur le territoire.





ⓒ Getty Images Bank

Pour commencer, les écoles primaires sont très présentes (plus de 6 000). Malheureusement, avec la baisse des naissances, beaucoup sont amenées à disparaître. Notons que les établissements scolaires sud-coréens ont une particularité. La construction des bâtiments ne se fait pas au hasard et suit le « pungsu jiri », qui n’est autre que le feng shui coréen. Les écoles se trouvent souvent dos à une montagne et face à une source d’eau.

Nous parlions donc de l’école primaire qui commence dès l’âge de sept ans en Corée du Sud et où l’on passe six années. Vient ensuite le collège qui se fréquente trois années durant. On quitte le collège pour aller au lycée à 15 ou 16 ans.





ⓒ YONHAP News

Une fois au lycée, les choses sérieuses commencent puisqu’à la fin des trois années, il faut passer le « suneung », le baccalauréat coréen qui nous ouvre, selon la note finale, la porte de l’université de notre choix. On passe généralement cet examen à 18 ou 19 ans.

Ce jour-là, on demande à la nation de penser aux lycéens et à leur réussite. Il est donc conseillé de ne pas engorger les transports en commun ni les routes et de se rendre au bureau plus tard. Les avions aussi restent au sol pour ne pas déranger les épreuves de compréhension orale. La plupart des élèves réussissent leur examen, seulement, beaucoup peuvent être déçus par leur note ne leur permettant pas d’intégrer l’université de leur choix : ils vont donc repasser le « suneung » l’année suivante en espérant avoir une meilleure note.





ⓒ Getty Images Bank

La Corée du Sud est un pays à la population intégralement alphabétisée grâce à la réforme de l’éducation. Depuis 1945, tous les petits sud-coréens sont invités à être scolarisés. Le pays doit son développement incroyable grâce à sa population lettrée et son système éducatif strict et omniprésent.