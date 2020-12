Fin de service pour le certificat public d’authentification numérique

ⓒYONHAP News

Le gouvernement a supprimé, mardi, le certificat d’authentification à clé publique suite à l’adoption, en conseil des ministres, du projet de révision du décret relatif à la signature numérique. Le nouveau texte stipule la procédure de sélection des établissements en charge d’évaluer les prestataires privés de ce service ainsi que les modalités de fonctionnement du système d’agrément.





Le certificat à clé publique a été mis en place en 1999 afin de vérifier l’identité des internautes. Seules les institutions autorisées par l’Etat étaient habilitées à le délivrer. Avant son arrivée, tout acte juridique nécessitait une rencontre physique pour identifier un individu à l’aide de sa carte nationale d’identité avec photo, de sa signature ou de son sceau légalisé. Le nouveau certificat public remplaçait tous ces moyens sur la toile. Il est devenu une clé indispensable pour effectuer des transactions financières ou commerciales, une déclaration fiscale ou la délivrance d’actes d’état civil, entre autres. Cependant, de nombreuses voix se sont élevées pour exprimer leur mécontentement à son égard. En effet, le dispositif imposait à tout usager le téléchargement de contrôles ActiveX ou de fichiers exécutables. Par ailleurs, il n’était pas facile de stocker et de renouveler le certificat à clé publique, ni de l’utiliser sur divers supports mobiles. Afin de remédier à ces inconvénients, les autorités ont donc décidé d’y trouver une alternative. En mai dernier, l’Assemblée nationale a enfin adopté le projet de révision du décret en question.





Alors, quels changements à venir à partir du 10 décembre prochain ? Au lieu des organismes entérinés par l’Etat, des prestataires privés entreront en jeu pour proposer un service de signature numérique. Evidemment, tout candidat devra satisfaire aux conditions d’éligibilité et sera soumis à une procédure d’évaluation et d’agrément selon les critères définis par le ministère des Sciences et des TIC. Un autre point essentiel, l’usager pourra se passer des contrôles ActiveX et des fichiers exécutables. Avec l’ancien dispositif, il était obligé de télécharger plusieurs programmes différents selon les sites. Adieu à ces contraintes. Par ailleurs, il aura désormais plus de choix pour s’inscrire au nouveau système de signature numérique. Il pourra choisir entre le numéro de sa carte d’identification nationale, celui de son compte bancaire et celui de son téléphone portable, ce qui ouvre la possibilité d’effectuer l’identification nécessaire depuis un ordinateur ou par téléphone. Nul besoin de mémoriser un code confidentiel à plus de 10 chiffres. Celui-ci laissera sa place à des moyens plus simples tels qu’un code PIN ou des données biométriques.





Il était temps d’adapter le système d’authentification au nouvel environnement où ce n’est plus l’ordinateur qui occupe la place centrale pour l’accès à Internet, mais différents appareils mobiles en tout genre.