490 000 candidats passent le « suneung » sur fond de crise du COVID-19

Jeudi 3 décembre, c’était le jour J pour les épreuves du « suneung ». Cet examen d’entrée à l’université s’est déroulé dans tout le pays sans incident particulier malgré la propagation continue du nouveau coronavirus.





Selon le ministère de l’Education, parmi les quelque 493 000 candidats inscrits au baccalauréat, près de 426 000 se sont présentés à la première épreuve, soit une baisse de 57 000 personnes en un an. Ce qui porte le taux d’absence à 13,17 %, en hausse de 1,5 point sur la même période. Le spectre épidémique y est pour quelque chose. Et un dispositif sanitaire a été déployé sur place. A l’entrée, les candidats ont dû se soumettre aux gestes barrières et au contrôle de l’état de santé : respect d’une distance d’un mètre, application de gel désinfectant pour les mains, déclaration d’éventuels symptômes suspects et prise de température. Dans les salles d’examen, les élèves ont dû passer leurs épreuves sur une table équipée d’un écran de protection en plexiglass. Par ailleurs, les autorités ont aménagé des salles réservées à ceux diagnostiqués positifs au COVID-19.





Cette année, l’ambiance était totalement différente devant les sites d’examen. En temps normal, une foule s’y attroupe très tôt le matin du jour J : des élèves cadets encourageant leurs aînés, des bénévoles distribuant des boissons chaudes, des parents priant pour leurs progénitures. C’était d’ailleurs aussi calme une fois les épreuves terminées. D’habitude, les élèves sont nombreux à aller se divertir dans les quartiers animés ou branchés au point que les autorités s’inquiétaient d’un éventuel excès. Une telle scène ne s’est pas produite.





A cause du COVID-19, les futurs bacheliers sud-coréens ont passé une année très mouvementée. Le « suneung » a été reporté de deux semaines. De plus, les lycéens ont dû alterner sans cesse les cours en présentiel et en ligne, ce qui a nui au bon déroulement du programme scolaire. Cette année, le nombre de candidats est tombé au plus bas. C’est l’effet conjugué de la crise sanitaire et de la dénatalité accélérée. Le « suneung » a vu le jour en 1993 suite à la réforme de l’éducation. Sa première édition a compté 716 000 candidats. Depuis, leur nombre ne cesse de diminuer pour osciller entre 500 000 et 600 000 en 2014 avant de tomber en dessous de la barre des 500 000 en 2019. Il a battu un nouveau record cette année.





La crise du nouveau coronavirus a chamboulé le calendrier lié à l’entrée à l’université pour le décaler de deux semaines. C’est le cas pour le régime spécial, une sorte de présélection avant l’heure, aussi bien que pour le « suneung ». Les élèves auront les résultats le 23 décembre. Et le régime normal débutera en janvier 2021.