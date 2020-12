Un concours musical en hommage au défunt Kim Kwang-seok se tiendra en janvier

ⓒ KBS

Un concours de chant en hommage à Kim Kwang-seok aura lieu en janvier 2021. Il sera organisé à l’occasion du 25e anniversaire de la disparition de l’auteur-compositeur-interprète légendaire qui a été retrouvé mort un jour de 1996.





Les candidats âgés de plus de 13 ans doivent s’inscrire d’ici le 19 décembre afin d’y participer à titre individuel ou en groupe. Lancé il y a dix ans, le concours consiste à réinterpréter les tubes de Kim, qui a mené sa carrière musicale entre 1984 et 1996.





Cet événement musical sera d’autant plus symbolique qu’il se tiendra au théâtre Hakchon, où l’artiste a donné plus de 1 000 spectacles entre 1991 et 1995.