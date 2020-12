Des membres de nationalité différente forment de nouveaux groupes de k-pop

ⓒ DR Music Entertainment

La k-pop retentit aux quatre coins du monde et ses artistes ne se limitent pas seulement aux sud-Coréens.





Pour rappel, Black Swan, composé de cinq jeunes femmes, est le premier groupe de k-pop qui compte une membre belge d’origine sénégalaise avec Fatou. La présence de cette dernière a contribué à faire connaître ce nouveau girls band qui a débuté le 16 octobre dernier avec son 1er album « Goodbye RANIA ».





KAACHI, ayant débuté en avril dernier, est composé de quatre membres : une sud-Coréenne, une Britannique et deux Espagnoles. Ce girls band multinational compte un grand nombre de fans basés en Amérique latine et en Europe.





Parmi les boys bands, on peut citer Tomorrow X Together, plus connu sous le nom TXT, formé en 2019 par Big Hit Entertainment auquel appartient BTS. Le groupe est composé de cinq garçons dont Huening Kai de nationalité américaine, né à Hawaï.