Plusieurs nouveaux boys band lancés vers la fin de 2020

Le monde de la k-pop était plutôt calme au cours du 1er semestre de cette année sur fond de propagation du COVID-19.





En revanche, la 2e moitié de 2020 est beaucoup plus dynamique grâce au retour de nombreux groupes d’idoles et au lancement de nouveaux boys bands. Parmi ces derniers, on peut citer BAE173 qui a publié le 19 novembre son 1er mini-album « INTERSECTION:SPARK ».





Grâce à la participation de Han-gyeol et Do-hyun, deux anciens candidats de « Produce X 101 », le nouveau groupe compte déjà une importante communauté de fans.





ENHYPEN qui a vu le jour en septembre à l’issue du télé-crochet « I-LAND » diffusé sur Mnet, a publié le 30 novembre son premier disque « Border : Day One ». Il a pu bénéficier d’une forte attention même avant ses débuts car il s’agit du premier groupe né de la collaboration entre CJ ENM et Big Hit Entertainment.