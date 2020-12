Solji organise son premier concert solo

Date : les 19 et 20 décembre

Lieu : Live House sur l’île Nodeul à Séoul





Solji montera sur scène pour donner son premier concert solo !





Le spectacle se tiendra les 19 et 20 décembre au Live House situé sur l’île Nodeul dans la capitale sud-coréenne. La chanteuse a publié le 9 juillet dernier son premier single, soit 14 ans après ses débuts.





Le concert sera donc une excellente occasion de se plonger dans l’univers musical de l’ex-membre du girls band EXID, considérée comme l’une des meilleures vocalistes de sa génération.





Rappelons que Solji, âgée de 31 ans, a lancé sa carrière de chanteuse en 2006 avant de rejoindre six ans plus tard le groupe féminin composé de cinq membres. Elle l’a finalement quitté pour signer un nouveau contrat avec C-JeS Entertainment auquel appartiennent plusieurs vocalistes de talent comme Gummy et XIA Jun-su.