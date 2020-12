L’exposition photo « The Beatles by Robert Whitaker : Mémoire de la jeunesse brillante dans le déclencheur » s’ouvrira le 11 décembre 2020 au Centre culturel Sejong, situé en plein cœur de Séoul.





Les tournées et la vie quotidienne du groupe The Beatles couchées sur pellicule par Robert Whitaker, célèbre photographe anglais, seront présentées à l’occasion du 50e anniversaire de la sortie de leur album « Let It Be ». Whitaker est connu comme le photographe exclusif du groupe qui a immortalisé leurs plus grands moments entre 1964 et 1966.





Dans cette exposition répartie en huit zones, 120 pièces retraçant leur tour du monde et le tournage de films seront affichées. Des espaces spéciaux sont également prévus pour le fan club coréen et pour l’écoute de leurs tubes.





Date : du 11 décembre 2020 au 4 mars 2021

Lieu : Centre culturel Sejong, à Séoul