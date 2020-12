PurrSong, une société qui développe des bacs à litière autonettoyant

ⓒ lavviebot

Quand on conduit un chat avec une maladie urinaire chez un vétérinaire, le propriétaire doit généralement essayer de donner des informations précises sur la fréquence et le volume urinaire de l’animal, quand il remplit la fiche médicale. Mais dans de nombreux cas, ce n’est pas facile de le faire, car le propriétaire n’est pas toujours derrière son animal. De plus, nettoyer la litière du chat, n’est pas toujours aisé, même pour les plus amoureux des félins.

ⓒ lavviebot

Mais ce problème peut être résolu avec le produit de la jeune entreprise sud-coréenne PurrSong baptisé « LavvieBot ». Il s’agit en fait du premier bac à litière autonettoyant de Corée du Sud utilisant l’Internet des objets ou la technologie IdO.