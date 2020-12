ⓒ Getty Images Bank

Le terme « effet paille » fait référence au phénomène des grandes villes qui absorbent la population ou les ressources économiques des régions voisines, à l’image de la paille qui est utilisée pour aspirer l’eau d’un verre.

Le concept a souvent été utilisé sur le plan universitaire depuis son apparition au Japon dans les années 60. A l’époque, le lancement du train à grande vitesse japonais, le shinkansen, aurait dû faciliter le développement des petites villes à proximité de ses lignes. C’est cependant tout le contraire qui s’est passé. Les habitants de ces lignes ont afflué vers les deux pôles principaux du shinkansen que sont Tokyo et Osaka, faisant même perdre un peu de l’attractivité de la troisième plus grande ville du pays, Kobe. De ce constat, une nouvelle expression « l’effet paille » a été utilisée pour exprimer ce phénomène. Avec le recul, il a été remarqué que le service de train à grande vitesse avait permis aux habitants des petites villes de se rendre plus facilement dans les grandes villes, ce qui leur avait permis de profiter de divers services culturels et médicaux.

Aux États-Unis, ce phénomène a été observé bien avant, avec la construction des autoroutes qui a généré de grands changements entre les régions. Dans le pays de l’oncle Sam, cela a été baptisé l’« effet différentiel ». Ainsi peut-on donc considérer « l'effet paille » comme une sorte d’effet différentiel.