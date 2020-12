Dernières prévisions de croissance de l’OCDE

ⓒ YONHAP News

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a légèrement baissé ses perspectives de croissance 2020 pour la Corée du Sud, reflétant ainsi les conséquences de la récente résurgence de COVID-19 dans le pays.

D’après ses calculs, l’économie sud-coréenne devrait se contracter de 1,1 % cette année. Un chiffre qui est légèrement inférieur à sa prévision de septembre qui était de 1 %. Si on regarde dans le détail, l’organisation prévoit que la demande du secteur privé va diminuer de 1,1 % cette année, mais devrait rebondir dans une fourchette supérieure à 2 % l’année prochaine. La consommation privée devrait aussi afficher un taux négatif de 4,1 %, alors que l’inflation cette année et l’année prochaine devraient être respectivement de 0,5 et 0,6 %.

L’OCDE a aussi noté que le soutien massif du gouvernement sud-coréen a stimulé dans une certaine mesure la consommation et que les semi-conducteurs ont contribué à une reprise des exportations. Néanmoins, elle a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour le pays en 2021 à 2,8 %.