La femme avec 9,9 milliards de wons (2) 다 잘될 거예요

Dialogue

인표: 그 날 많이 추웠죠? 내가 잘못했어요. 미안해요.

본부장도 오는 것 확실하죠?

우리 같이 노력해요.

이번 납품건만 해결되면 회사도 잘 풀릴 거고

우리 일도 다 잘될 거예요.

당신은 나만 믿으면 돼요. 사랑해요.

In-pyo : Ce jour-là, tu as dû avoir froid, n’est-ce pas ? C’est de ma faute.

Je suis désolé.

Tu es bien certaine que le directeur viendra aussi ?

Partageons nos efforts.

Si cette livraison se passe bien, l’entreprise aura le vent en poupe

et pour nous aussi, tout ira bien.

Tu n’as qu’à me faire confiance. Je t’aime.





L’expression de la semaine

다 잘될 거예요: Tout ira bien.





다: adverbe qui a le sens de « tout ». Ce mot est employé pour indiquer « tout, sans rien excepter ou rien laisser ».

잘되다: verbe qui indique qu’une chose, un phénomène ou un objet se passe bien ou se réalise bien, comme on le souhaite.

-ㄹ 거예요: expression qui marque une intention ou une conjecture. -ㄹ 거예요 est la forme contractée de -ㄹ 것이에요. En style oral, -ㄹ 거예요 est plus utilisé que 것이에요. Si on décompose ce dernier, c’est la combinaison du nom dépendant 것, qui indique une chose ou un fait, avec 이에요, une forme du présent de la copule 이다, « être ». Ce dernier a deux formes du présent: 이에요 et 예요. 이에요 est employé après un nom qui se termine par une consonne finale. Par exemple, pour dire « Je suis sud-Coréen », on dit 나는 한국사람이에요. 한국사람, qui signifie « sud-Coréen », se termine par la consomme finale ㅁ(미음). C’est pourquoi ou utilise 이에요 après ce mot. En revanche, 예요 est employé après un nom qui se termine par une voyelle. Un exemple: 나는 한국 가수예요. Après le mot 가수, « chanteur », on utilise 예요.





L’expression de cette semaine 다 잘될 거예요 est utilisée quand on souhaite encourager quelqu’un qui s’inquiète de ce que les choses ne se passent pas bien à l’avenir, ou lui donner de l’espoir. Si cette personne se soucie de ce qui s’est déjà produit, on peut dire cette expression au passé, comme « 다 잘됐을 거예요 ». On ajoute souvent la phrase 걱정하지 마세요, qui signifie « Ne vous inquiétez pas », avant ou après 다 잘될 거예요. Ainsi, on peut donner l’impression de rassurer que tout va bien se passer et qu’il n’y a donc rien à craindre.





Exemples

① 가: 수술 결과가 좋아야 할 텐데 걱정이에요.

나: 다 잘될 거예요.

A : J’espère que le résultat de l’opération sera bon, mais ça m’inquiète.

B : Tout ira bien.





② 가: 동생이 이번에는 꼭 합격했으면 좋겠어요.

나: 걱정하지 마세요. 다 잘될 거예요.

A : J’espère que mon petit frère réussira absolument cette fois-ci.

B : Ne vous inquiétez pas. Tout ira bien.





Consultante : Park, Ji-young (professeur retraitée au LEI, Université nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

그 날: « ce jour-là »

많이: « beaucoup »

춥다: « avoir froid »

▶ Pour dire « Il fait froid », on utilise aussi ce mot avec 날씨, « le temps », comme 날씨가 춥다.

-죠?: terminaison qui donne le sens de « n’est-ce pas ? »

추웠죠: forme du passé de 춥죠

내가: combinaison de 나, « je » ou « moi » avec la particule de sujet 가

▶ Différence entre 내가 et 제가: 제가 est la forme humble de 내가. La forme humble est un autre style honorifique, du fait qu’en se rabaissant, on élève son interlocuteur. 잘못하다: « faire une erreur » ou « être fautif »

잘못했어요: forme conjuguée du passé de 잘못하다

미안해요: expression employée pour s’excuser, qui se traduit par « Je suis désolé »

본부장: terme qui désigne un directeur qui dirige plusieurs départements dans une entreprise

도: particule qui porte le sens de « aussi »

오다: « venir »

확실하다: « être certain »

우리: « nous » ou « notre »

같이: « ensemble »

노력하다: « faire des efforts »

-아요: terminaison qui indique une proposition

이번: « cette fois »

납품: « livraison »

해결되다: « se résoudre » ou « se passer bien »

-면: terminaison qui marque une supposition

회사: « entreprise »

잘 풀리다: « réussir ce que l’on fait » ou « avoir le vent en poupe »

일: « travail », « chose » ou « situation »

당신: terme qui désigne l’interlocuteur. C’est un mot légèrement honorifique, qui peut se traduire par « vous ». Il est aussi employé pour désigner l’interlocuteur entre un couple marié.

은: particule qui marque ici le sujet

만: particule qui porte le sens de « seulement »

믿다: « faire confiance » ou « croire »

-으면 되다: « il suffit de »

사랑하다: « aimer »

사랑해요: « Je t’aime »