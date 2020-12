Les chansons fidèles aux valeurs des jeunes ont la cote

ⓒ Getty Images Bank

Les paroles des chansons populaires reflètent souvent les préoccupations de la jeunesse, une cible majeure de la k-pop.





Dans les années 1990, les morceaux abordant des enjeux de société comme la pression scolaire ou la violence à l’école étaient plébiscités par les adolescents. Par exemple, Seotaiji And Boys a rencontré un succès phénoménal avec ses chansons comme « Classroom Idea » ou « Come Back Home ». Surtout, le deuxième morceau publié en 1995 a effectivement contribué à faire revenir les jeunes fugueurs chez eux.





Récemment, une étude a été menée par l’association sud-coréenne des contenus musicaux afin de connaître les messages clés véhiculés par les 45 chansons les plus populaires publiées entre janvier et septembre 2020.





Selon cette étude, « la rupture amoureuse et la tristesse » et « l’amour et la joie », deux sujets diamétralement opposés, sont chantés respectivement dans 10 morceaux. L’amour propre était le thème le plus récurrent avec 26 %. Il est évoqué dans 12 chansons comme « Maria » de Hwa-sa, « Holo » de Lee Hi et « Nunu Nana » de Jessi.