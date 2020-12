De plus en plus de plateformes réservées aux fans de k-pop voient le jour

ⓒ www.weverse.io

Les communautés de fans ne cessent de grandir depuis le milieu des années 2000 en Corée du Sud. Aujourd’hui, des plateformes communautaires se multiplient à l’image de Weverse, créée par Big Hit Entertainment auquel appartiennent BTS et TXT.





En plus des boys band de son propre label, d’autres artistes ou groupes comme CL, Sun-mi, Seventeen, et N’UEST l’ont intégré. La chanteuse américaine Gracie Abrams s'y est également jointe et est devenue le premier artiste basé en dehors du pays du Matin clair.





Une autre plateforme qui abrite plusieurs communautés de fans est Naver Vlive Fanship. Elle compte à ce jour 11 groupes ou artistes à commencer par IZ*ONE et Kang Daniel.





Ces plateformes dotées des meilleurs avantages de différents réseaux sociaux comme Instagram et YouTube permettent aux utilisateurs de partager facilement des images et des vidéos de leurs idoles. Ce n’est pas tout. Elles constituent un site de vente exclusive de produits dérivés et de tickets de concert, comme c’était le cas pour « Bang Bang Con », le concert payant en ligne de BTS.