Les essais de célébrités se vendent bien

La popularité des essais écrits par des célébrités ne cesse de croître. D’après YES 24, l’une des plus grandes librairies en ligne, la vente des essais rédigés par les stars a progressé de 58 % entre 2018 et 2019.





Cette année, 19 stars ont publié leur propre essai dont la vente a triplé par rapport à l’an dernier. « MAYBE » de Yang Joon-il par exemple s’est hissé en tête du classement des meilleures ventes lors des deux premières semaines du mois de février.





Le livre autobiographique de Park Jin-young qui est à la tête de JYP Entertainment a enregistré la meilleure vente du mois d’août. En septembre, l’auteur-compositeur-interprète Jang Ki-ha a créé à son tour la surprise avec son essai dont la première édition imprimée à 8 000 exemplaires a été épuisée dès sa publication.