La Chine se réjouit de la confiance de ses habitants malgré sa mauvaise image à l’étranger

Alors que l’image de la Chine est de plus en plus dégradée dans le monde, les habitants chinois ont plus confiance dans leurs dirigeants qu’auparavant.





Selon un sondage mené en octobre dernier par le cabinet Pew Research Center dans 14 pays, 73 % des interrogés avaient une perception négative sur l’empire du Milieu, le chiffre le plus élevé depuis 12 ans. Par contre, une enquête réalisée par une équipe de recherche de l’université Harvard montre que 93,1 % des Chinois étaient satisfaits de leur gouvernement en 2016, contre 86,1 % en 2003.





D’après le quotidien suisse Le Temps, cette popularité s’expliquerait par la croissance constante du PIB et le fait que les citoyens chinois estiment que celle-ci est due à la gestion de l’économie par les autorités publiques. Une autre raison : les Chinois ont appris dans l’éducation nationale comment les démocraties occidentales ont apporté le chaos dans les débuts de la République chinoise.