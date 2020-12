« Filmlet », dernier mini-album studio de Bolbbalgan4

Bolbbalgan4 est également connu sous les noms Blushing Youth et Bolppalgan Puberty.





Initialement composé de deux ex-candidates de l’émission « Superstar K6 », diffusée en 2014 sur la chaîne Mnet, il a publié en avril 2016 son premier disque « Red Ickle ». C’est son titre phare « Galaxy », qui lui a permis de se faire connaître auprès du grand public





Quatre ans après ses débuts, le duo féminin s’est séparé suite au départ de la guitariste et rappeuse Woo Ji-yoon et depuis c’est la vocaliste Ahn Ji-young qui représente seule Bolbbalgan4.





A peine un mois après avoir officialisé cette séparation, BOL4 a dévoilé en mai dernier « Youth Diary II : A Butterfly That Has Seen Flower ».

Et fidèle à l’univers musical propre à BOL4, Ahn a publié le 4 novembre dernier un nouvel EP baptisé « Filmlet » composé de trois morceaux qu’elle a signés.