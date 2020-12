Universal Connect, fournisseur d’une plateforme électronique d’un marché ouvert

ⓒ universalconnect

Dans la zone d’Asie du Sud-est, les principales plates-formes de commerce électronique sont Qoo10, Zalora et Shopee, et de nombreux produits portant le logo « K-style » sont commercialisés sur ces marchés, en Chine et en Indonésie. Un jour, en regardant les produits, la jeune PDG d’Universal Connect s’est rendu compte qu’ils étaient un peu différents de ceux disponibles sur le marché sud-coréen. Même qu’ils étaient démodés. Cependant ils se vendaient bien. Le remarquant, elle s’est lancée dans la vente en ligne. Mais pas en tant que vendeur ou acheteur, mais en tant que fournisseur d’une plateforme électronique de vente en ligne en Asie du Sud-est pour les produits « made in Korea ».

Si Universal Connect a aussi prêté attention au marché de l’Asie du Sud-est, c’est parce que cette région a un fort potentiel de croissance. Les achats en ligne et le marché de la mode dans cette région se développent rapidement chaque année. De plus, les consommateurs locaux sont très intéressés par les produits et le style coréens.