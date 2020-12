Vaccin contre le COVID-19 et économie

ⓒ YONHAP News

Le Royaume-Uni a commencé sa campagne de vaccination contre le COVID-19 auprès de sa population le 8 décembre dernier, devenant ainsi le premier pays au monde à utiliser des vaccins qui viennent seulement d’achever leurs essais cliniques de troisième phase. Cette campagne intervient aussi 343 jours exactement après que la communauté internationale a officiellement déclaré l’apparition de l’épidémie de COVID-19.

Avec ce geste anglais, il semble que la fin de la pandémie de coronavirus devienne progressivement une réalité, même si le chemin à parcourir est encore long. Mais si plusieurs pays se ruent pour lancer des campagnes de vaccination nationale, Séoul préfère temporiser et attendre trois mois. Raison évoquée par le gouvernement, son besoin d’un certain temps pour vérifier si les vaccins fonctionneront correctement sans effets secondaires. Cependant, beaucoup craignent que cet écart de trois mois entre la Corée du Sud et les pays qui lancent leur campagne de vaccination rapidement ne retarde le processus de fin de pandémie et ne ralentisse la reprise du pays.