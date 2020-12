Choice Art Company ouvre l’exposition en groupe « Happy Virus » jusqu’au 31 décembre avec des œuvres de quatre artistes populaires : Kang Se-kyung, Park Jin-hee, Lee Sang-yeob, et Lee Sara.





Kang montre la barrière entre réalité et désir à travers une voiture animée en couleur qui essaie de s’échapper d’un cadre en noir et blanc. Park crée des œuvres avec des écheveaux et des blocs Lego sur un cadre de bois en accentuant leur matérialité commune. Lee Sara exprime son enfance innocente et ses rêves pour un monde plein d’espoir en utilisant diverses formes et couleurs. Lee Sang-yeob recherche l’amour, une véritable vertu, en mettant en lumière des individus qui vivent sans éprouver de sensations authentiques au sein des innombrables relations entretenues en ligne.





Choice Art Company veut transmettre le message selon lequel le bonheur semble loin et difficile à saisir alors qu’il est au plus proche de nous et que nous pouvons le créer par nous-même et le transmettre.





Date : du 14 novembre au 31 décembre 2020

Lieu : Choice Art Company à Séoul