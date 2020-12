Le Musée d’histoire de Séoul ouvre une exposition spéciale « One hundred years of schools in Seoul » avec la sélection d’objets relatifs aux écoles dont 40 citoyens de Séoul ont fait don depuis l’inauguration du musée jusqu’à ce jour.





L’exposition est composée de trois périodes différentes entre les années 1880, le début de l’éducation contemporaine, et les années 1980 pour que les particularités de chaque époque soient bien représentées.





Selon la directrice du musée Bae Hyun-suk, le dévouement des donateurs a fait naître cette exposition. Elle souhaite que les visiteurs partagent les souvenirs précieux des donateurs à travers leurs manuels scolaires usés, leurs boîtes-déjeuner en argentan, leurs feuilles de résultats d’examen ou encore leurs photos de pique-nique scolaire jaunies.





Date : jusqu’au 7 mars 2021

Lieu : Musée d’histoire de Séoul