Membres : Hwang Yun-seong, Lee Hyeop, Joo Chang-uk, Kim Dong-yun, Kim Min-seo, Cha Jun-ho et Alex

Début : 2020





Drippin est un boys band fraîchement lancé par Woolim Entertainment. Il est composé de sept garçons âgé de 16 à 21 ans, dont six sud-Coréens et un Allemand d’origine coréenne par sa mère. Les membres sont : Hwang Yun-seong (chant), Lee Hyeop (chanteur), Joo Chang-uk (chant), Kim Dong-yun (rap), Kim Min-seo (chant), Cha Jun-ho (chant) et Alex (chant, rap). Il s’agit du troisième groupe masculin et de la cinquième bande d’idoles créés par l’agence de production musicale qui abrite des groupes comme INFINITE, Rocket Punch ou Golden Child.





Drippin a officiellement fait ses débuts le 28 octobre 2020 en sortant son premier mini-album intitulé « Boyager » qui contient six titres. Le nom de l’album est la combinaison des mots « Voyager » et « Boy ». Le clip de la chanson-titre « Nostalgia », un morceau dynamique et entraînant, a été dévoilé le même jour. Il a dépassé les cinq millions de vues sur YouTube en trois jours.





Le nom du groupe « Drippin » est un néologisme qui signifie « chic » et « cool ». Le groupe dit vouloir devenir un véritable leader non seulement dans la musique, mais aussi dans les tendances en général.





Boyager (mini-album, octobre 2020)