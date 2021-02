Membres: Kee-ho, Theo, Ji-ung, In-tak, Soul et Jong-seob

Début : 2020





P1Hamorny est un boys band composé de quatre garçons sud-coréens, d’un Canadien et d’un Japonais, âgés de 15 à 19 ans : Kee-ho (chant), Theo (chant), Ji-ung (chant, rap, danse), In-tak (rap, danse), Soul (rap, danse) et Jong-seob (rap, danse). Il a été lancé par la maison de production musicale FNC Entertainment à laquelle appartiennent le groupe masculin SF9 et le girls band AOA, entre autres.





Le 8 octobre 2020, une vidéo présentant le groupe, intitulée « P1H: The Beginning Of A New World », a été dévoilée. Le 28 octobre, le groupe a fait officiellement ses débuts en sortant son premier mini-album « Disharmony : Stand Out ». L’album contient six titres, dont la chanson-titre « Siren ». Les membres de P1Harmony ont tous participé à la composition et à l’écriture des textes des chansons de cet album.





« Disharmony: Stand Out » (mini-album, octobre 2020)