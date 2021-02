Des institutions étrangères relèvent leurs prévisions de croissance 2021 pour la Corée du Sud

ⓒYONHAP News, Getty Images Bank

L’optimisme semble de mise pour l’économie sud-coréenne. En témoignent quelques rapports publiés cette semaine.





Le Centre de la finance internationale de Corée (KCIF) a présenté, mercredi, une synthèse de documents édités par six grandes banques d’investissement et un cabinet de conseil. Selon le KCIF, six de ces sept institutions étrangères se sont penchées sur la croissance sud-coréenne en 2021. La moitié d’entre elles ont révisé à la hausse leurs prévisions pour le pays du Matin clair, tandis que l’autre moitié ont maintenu les leurs. Leurs prévisions varient de 2,7 % à 5 %. Fin décembre déjà, neuf institutions clés dont Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan, HSBC et Nomura avaient haussé leurs prévisions de croissance du PIB réel de la Corée du Sud pour 2021 à 3,4 % en moyenne, soit 0,1 point de plus que leur estimation du mois précédent. Même son de cloche du côté du Fonds monétaire international (FMI) qui a mis à jour, mardi, ses perspectives de l’économie mondiale 2021. Le FMI a relevé ses projections de croissance sud-coréenne de 2,9 % à 3,1 %. Ce dernier chiffre est identique à celui avancé par l’Institut coréen du développement (KDI), inférieur à celui de 3,3 % escompté par la Banque asiatique de développement (ADB), et supérieur aux 2,8 % de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Par ailleurs, le FMI a relevé ses projections de croissance mondiale à 5,5 %, soit 0,3 point de plus que son estimation d’octobre dernier.





Comment expliquer ces revalorisations ? L’an dernier, la Corée du Sud a certes connu une croissance négative, mais elle a obtenu des résultats relativement honorables par rapport à d’autres pays avancés dans le contexte où l’économie mondiale était en chute dans le sillage du COVID-19. Selon les données présentées mardi par la Banque de Corée (BOK), son PIB réel a enregistré une hausse de 1,1 % au quatrième trimestre 2020, et par conséquent, sa croissance annuelle s’est établie à -1 %. Il s’agit de son premier recul depuis 1998, au plus fort de la crise financière asiatique, où le pays a accusé un repli de 5,1 %. La croissance sud-coréenne a atteint un niveau largement supérieur à la moyenne des chiffres avancés par 18 institutions-clés, à savoir 0,7 %, ces trois derniers mois. Et elle était légèrement meilleure que le pronostic moyen émis par les principales institutions étrangères, à savoir -1,1 %, sur l’ensemble de l’année dernière. D’après Capital Economics ou Bank of America, la Corée du Sud a récolté des résultats remarquables comparés à d’autres nations, et elle est en bonne forme par rapport à l’économie mondiale dans une mauvaise passe. En effet, elle a enregistré un recul moins important que les pays les plus avancés tels que les Etats-Unis, le Japon ou l’UE dont le taux de croissance est situé entre -3 % et -10 % en 2020.





Cette belle défense économique serait attribuable à la reprise de ses exportations qui ont rebondi à partir de septembre dernier ainsi qu’à à sa politique de lutte contre l’épidémie grâce à une coopération spontanée et active des citoyens. Toutefois, les inquiétudes persistent. Même si les exportations se portent bien, l’économie nationale souffre d’une bipolarisation aggravée, d’une demande intérieure en berne et d’un marché de l’emploi en contraction. De l’avis des observateurs, la consommation locale aura du mal à se redresser sensiblement jusqu’à ce que le pays atteigne l’immunité collective contre la pandémie.