Nom : Ryu Su-jeong

Date de naissance : le 19 novembre 1997

Début : 2014





Ryu Su-jeong est une chanteuse sud-coréenne qui a fait ses débuts en tant que membre du girls band Lovelyz. Ce groupe créé par l'agence Woollim Entertainment et composé de huit jeunes filles a sorti en novembre 2014 son premier album intitulé « Girls’ Invasion » avec son premier single « Candy Jelly Love ».





Tout en poursuivant ses activités au sein de Lovelyz, Ryu a commencé sa carrière en solo en sortant en mai 2020 son premier album intitulé « Tiger Eyes ». Cet album contient sept titres. Parmi eux figurent la chanson-titre qui porte le même nom que l'album et également un morceau écrit et composé par Ryu Su-jeong elle-même, intitulé « Lullaby (zz) ».





Née le 19 novembre 1997 à Daejeon, dans le centre de la Corée du Sud, Ryu Su-jeong est non seulement douée pour le chant, mais joue aussi de la guitare, à laquelle elle s’est mise dès son plus jeune âge. Elle est connue pour sa voix rauque, mature et envoûtante qui contraste avec son visage adorable et enfantin.





Tiger Eyes (mini-album, mai 2020)