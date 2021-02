Agé de 73 ans, Na Hoon-a reste toujours au sommet de sa carrière musicale. Il l’a prouvé lors du dernier concert spécial diffusé sur la KBS2TV à l’occasion de la fête de la pleine lune et des moissons, appelée Chuseok. Cette émission spéciale a enregistré un taux d’audience record de 29 %.





Encouragé par ce succès phénoménal, un nouveau spectacle sera organisé par la chaîne publique à l’occasion du Nouvel an lunaire, une autre grande fête traditionnelle asiatique.





Intitulé « Joseon Pop Again », le concert vise à attirer des téléspectateurs de différentes générations à l’occasion de la fête de Seollal que les Coréens célèbrent en famille. Joseon est le nom de la dernière dynastie coréenne avant l’occupation nipponne.





Cette fois-ci, le public pourra découvrir de nombreux artistes de styles variés allant du chant traditionnel jusqu’au hip-hop en passant par le trot, genre de musique très tendance dans le pays du Matin clair.





Sur le line-up, on trouve entre autres deux interprètes du chant traditionnel Kim Young-im et Song So-hee, deux groupes masculins TOMORROW X TOGETHER et Forestella, ainsi que plusieurs interprètes de trot à commencer par Song Ga-in.