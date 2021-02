Kyu-hyun se glissera dans la peau de Phantom

ⓒ YONHAP News

L’une des clés du succès des comédies musicales en Corée du Sud est la participation de membres de groupes d’idoles.





Parmi eux, certains ont réussi à mener de front leur carrière de chanteur et celui d’acteur de comédie musicale, mettant pleinement à profit leur talent sans bornes.





Kyu-hyun en fait partie. Depuis sa première apparition dans « Les Trois Mousquetaires » en 2002, il multiplie sa participation à diverses œuvres comme « Catch me if you can » et « L’homme qui rit ».





Cette fois-ci, il se mettra dans la peau de « Phantom », le personnage principal de la comédie musicale éponyme qui sera dévoilée le 17 mars prochain au théâtre Charlotte à Séoul.





Le vocaliste phare du boys band Super Junior poursuivra cette année encore sa carrière d’acteur de comédie musicale entamée il y a 12 ans.