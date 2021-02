Le marché des produits de luxe repart de plus belle en Chine

ⓒ Getty Images Bank

En Chine, le marché des produits de luxe s’est redressé grâce à l’affaiblissement de la crise sanitaire du COVID-19.





Les consommateurs chinois ont dépensé l’an dernier à l’intérieur du pays 346 milliards de yuans, l’équivalent de 44 milliards d’euros, pour s’offrir des produits haut de gamme, soit un bond de 48 % sur un an. C’est ce qu’a rapporté le journal South China Morning Post en citant un rapport publié par le cabinet de conseil Bain & Company et la plateforme de vente en ligne Tmall.





Cette embellie s’explique par la reprise économique dans l’empire du Milieu suite à la stabilisation de la propagation du coronavirus qui a atteint un pic au premier trimestre 2020. Les habitants stressés du confinement auraient pris leur « revanche » en faisant les magasins plus souvent, une tendance appelée « dépenses de vengeance ».





L’essor des ventes de marques de haute couture a été observé non seulement dans les quatre plus grandes villes du pays comme Pékin et Shanghai, mais également celles de taille moins importante comme Chengdu.