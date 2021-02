« I burn », 4e mini-album de (G)I-DLE

(G)I-DLE est un groupe féminin formé en 2018 par Cube Entertainment. Il compte six membres : la leader So-yeon, Mi-yeon, Minnie, Soo-jin, Yuqi et Shuhua.





Son nom est la combinaison de « I », qui signifie individuel, et « Dle » qui forme le pluriel en coréen, soit un ensemble de six personnalités différentes.





En mai 2018, (G)I-dle a fait ses débuts avec son premier mini-album intitulé « I Am » représenté par « Latata » signé par So-yeon.





Rappelons que cette dernière, qui s’est d’abord fait connaître à travers la saison 1 de « Produce 101 », a pleinement montré son talent en tant que rappeuse, compositrice et parolière grâce à la saison 3 de « Unpretty Rapstar » en 2016.





Après avoir sorti ses 2e et 3e EP en février 2019 et en avril 2020, le groupe est de retour avec son 4e mini-album composé de six morceaux.