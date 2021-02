Un concert en ligne organisé par Crying Nut pendant plus de 10 heures

Date : le 21 février

Lieu : en ligne





Formé en 1995, Crying Nut composé de cinq musiciens célèbre cette année le 26e anniversaire de ses débuts.





Ce groupe de punk rock a récemment interprété « Samgyeopsal Rhapsody » pour un documentaire éponyme consacré au lard de porc diffusé en décembre dernier sur la KBS1TV. Ce dernier est actuellement disponible sur Netflix.





Comme chaque année, le quintette organisera le 11 février un concert réunissant plusieurs artistes de musique indé. Le 11 février est la date de naissance du bassiste Han Khyung-rock.





Inspiré par le live en ligne « One World : Together at Home » organisé par Lady Gaga, le concert virtuel de Crying Nut va durer entre 10 et 12 heures.