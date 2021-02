Beauty Makers, développeur d’une plateforme de production de cosmétiques

ⓒ Beauty Makers

La jeune société sud-coréenne Beauty Makers a vu le jour en novembre 2018 avec pour objectif de proposer un service utile pour aider les gens à fabriquer facilement leurs propres produits cosmétiques.

Ces dernières années, le marché des produits cosmétiques a évolué rapidement, avec de plus en plus de gens qui veulent les fabriquer eux-mêmes. Mais pour en faire, il ne faut pas juste de la bonne volonté. Il faut aussi bien surmonter des problèmes juridiques que techniques. Et la plate-forme de production de Beauty Makers a été conçue pour résoudre ces problèmes, cela en coopération avec un certain nombre de grands fabricants de cosmétiques du pays.

Si pour le moment, le service est principalement proposé en Corée du Sud, dans les mois à venir la société prévoit de le fournir à de nombreux pays dans le monde entier. Et ce faisant, elle espère contribuer à la croissance et à l’expansion des industries pertinentes et du marché de la K-beauty.