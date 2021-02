ⓒ Getty Images Bank

Le terme de « découplage » fait référence à un phénomène dans lequel l’économie d’un pays ne suit pas la tendance mondiale, mais évolue dans une direction différente. A l’inverse du « couplage » que l’on peut décrire comme son contraire.

L’économie sud-coréenne est étroitement liée à l’économie américaine. Si les cours aux États-Unis baissent, ceux en Corée du Sud ont également tendance à piquer du nez et vice versa. Dans le cas du « découplage », par contre, les cours des actions en Corée du Sud peuvent chuter alors que de l’autre côté du Pacifique, c’est le contraire.

Mais de nos jours, le terme est aussi utilisé quand des éléments économiques tels que les exportations, la consommation, la baisse des cours des actions et la hausse des taux de change ne suivent pas la tendance générale, mais évoluent de manière indépendante. En fait, cela permet notamment d’indiquer l’écart entre l’économie réelle et les indices boursiers. Suite à l’éclatement de la pandémie de COVID-19, beaucoup de personnes ont perdu leur emploi et la croissance a chuté. Malgré cela, le marché boursier local a continué sa course haussière.

Par ailleurs, comme le taux d’intérêt de référence du pays a de nouveau été gelé, le découplage entre l’économie réelle et le marché des actifs devrait continuer à s’intensifier, ce qui va malheureusement accentuer un peu plus la polarisation économique.