Vers un super cycle potentiel de l’industrie des semi-conducteurs

En 2020, les gens ont dû rester calfeutrer chez eux bon gré mal gré en raison de la pandémie de COVID-19, et cela a provoqué une forte augmentation des ventes de smartphones, d’ordinateurs portables et d’autres appareils électroménagers, et indirectement des semi-conducteurs pour fabriquer ces produits. Ainsi la demande en puces-mémoire a-t-elle été plus importante que d’habitude. Et comme cette tendance devrait se poursuivre encore pendant un certain temps, une grande partie de l’attention des professionnels se porte sur la concurrence que vont se livrer deux géants du secteur Samsung Electronics et le taiwanais TSMC (Taiwain Semiconductor Manufacturing Company).

Car les deux géants asiatiques de l’électronique sont les deux principales fonderies dans le monde. Il faut savoir qu’une fonderie fabrique des semi-conducteurs de système sur commande d’entreprises de conception de puces. Par exemple, la société américaine Intel dispose de ses propres installations de production, mais d’autres – et elles sont nombreuses - n’en ont pas. De ce fait, elles sous-traitent la fabrication de leurs puces à une usine ou à une fonderie. Une entreprise sans usine s’occupe uniquement de la recherche et de la conception de semi-conducteurs, tandis qu’une fonderie se consacre uniquement à la production. Et sur ce segment, TSMC est la plus grande fonderie de semi-conducteurs au monde, juste devant le sud-coréen Samsung Electronics.