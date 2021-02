La comédie musicale « The Priests » sera présentée du 25 février au 30 mai au Uniplex Hall 1, situé dans le quartier de Daehangno à Séoul.





Il s’agit de l’adaptation du thriller sud-coréen éponyme réalisé par Jang Jae-hyun avec comme acteurs principaux Gang Dong-won et Kim Yun-seok et sorti en salles en 2015.





L’œuvre raconte l’histoire de deux prêtres catholiques, le Père Kim et le diacre Choi. Ils tentent d’exorciser et de sauver une jeune fille nommée Yeong-sin qui souffre d’une mystérieuse maladie après avoir été percutée par une voiture.





Dans cette comédie musicale écrite et composée par Han Jae-eun et mise en scène par Kim Tae-hyung, on trouvera, dans le rôle du diacre Choi, Kim Gyeong-soo et Kim Chan-ho et, dans le rôle du Père Kim, Lee Geon-myeong et Song Yong-jin.





Date : du 25 février au 30 mai 2021

Lieu : Uniplex Hall 1 à Séoul