Biden et Suga réaffirment l’importance de dénucléariser la péninsule coréenne

Une semaine après son investiture, le président américain Joe Biden s’est entretenu au téléphone avec le Premier ministre japonais Yoshihide Suga, signe de l’importance pour Washington de rétablir la coopération avec ses alliés pour résoudre la question nucléaire nord-coréenne.





« Les deux dirigeants ont discuté des questions de sécurité régionale liées à Pékin et à Pyongyang, et ont insisté sur la nécessité d'une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne et d'une résolution rapide de la question des ressortissants japonais enlevés par la Corée du Nord », explique le chercheur à l'Institut coréen pour l'unification nationale Oh Gyeong-seob.





Biden et Suga ont également évoqué les relations tendues entre la Corée du Sud et le Japon, et auraient abordé le sujet très sensible de l'esclavage sexuel et du travail forcé pendant l'ère coloniale japonaise.