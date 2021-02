La Corée du Nord que vous ne connaissez pas Les banques en Corée du Nord (2e partie)

ⓒ Getty Images Bank

La Banque centrale nord-coréenne est chargée d’assurer la mise en œuvre de la politique monétaire et de réguler la quantité de monnaie en circulation dans le pays. Mais de nouvelles banques régionales ont acquis une autorité indépendante et prennent désormais en charge la gestion monétaire dans leurs régions.





« Auparavant, la Banque centrale n’offrait des solutions de dépôt et de prêt qu’aux entreprises et limitait ses services aux particuliers, mais ces derniers peuvent désormais ouvrir des comptes et transférer de l’argent dans des banques régionales », explique l’avocat Oh Hyun-jong.





Si les banques régionales se sont mises à proposer des services commerciaux, ceux-ci restent néanmoins limités. Bien souvent, c'est le financement privé qui joue le rôle de banque pour les particuliers, en offrant des intérêts élevés sur les dépôts, en prêtant de l'argent ou en fournissant un service de transfert de fonds.





L'établissement de ces banques commerciales indique que le régime a entamé sa réforme financière, mais des progrès restent donc à faire pour que le pays partage l'expérience du Sud en matière de développement d'infrastructures financières et puisse s'engager dans des transactions transparentes.