Le charbon, la principale énergie fossile au pays du Matin clair

Il y a deux semaines, nous parlions de l’énergie nucléaire produite en Corée du Sud. Energie dont le président Moon Jae-in veut se séparer. Or, il est une autre énergie qui n’est pas bonne du tout pour la planète et qui est pourtant la principale source d’électricité ici, au pays du Matin clair : il s’agit bien sûr du charbon.





ⓒ KBS

En moyenne annuelle, la Corée du Sud dépend à 40 % de l’énergie produite par le charbon, devant le nucléaire à moins de 30 %. A elles deux, ces énergies polluantes produisent 70 % de l’électricité du pays. Le gaz naturel et l’énergie renouvelable sont bien en dessous en termes de quantité générée.





ⓒ KBS, Getty Images Bank, YONHAP News

Avec son projet de relance de « New Deal à la coréenne », le président de la République espère une vraie transition vers les énergies renouvelables d’ici 2050, réalisant ainsi une neutralité carbone effective. Pour cela, des mesures fortes doivent être prises et les moyens bien établis. Moon a déjà un plan et il y voit un grand nombre de nouveaux emplois proposés grâce à cette transition, aidant ainsi réellement l’économie du pays, tout en le conduisant vers une énergie plus verte. Le ministère de l’Industrie, du Commerce extérieur et de l’Energie a indiqué qu'il fermerait progressivement 30 vieilles centrales à charbon d’ici 2034 et convertirait 24 d'entre elles en centrales au gaz naturel liquéfié, permettant ainsi de passer d’une capacité de production d’électricité à base de charbon de 35,8 GW à 29 GW d’ici 13 ans.