La « guerre du kimchi » et autres appropriations culturelles

Avez-vous déjà entendu parler de la « guerre du kimchi » ? Cette semaine, nous vous expliquons tout sur cette histoire qui a embrasé la toile des deux côtés de la mer Jaune.





ⓒ Getty Images Bank

Pour rappel, le kimchi est une préparation traditionnelle réalisée à base de piments et de légumes assaisonnés puis fermentés. Un mets qui figure depuis 2015 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco. Bien que les différences de climat et les coutumes familiales entraînent des variations dans les ingrédients et les recettes, la préparation du kimchi est une coutume commune à l’ensemble du pays du Matin clair.





ⓒ YONHAP News

Dans ce numéro, vous allez apprendre des faits totalement méconnus du grand public. Par exemple, saviez-vous que 90% du kimchi proposé dans les restaurants sud-coréens est fabriqué en Chine ?





ⓒ KBS

Pékin n’en est pas à son premier coup d’essai en matière d’appropriation culturelle. Le chant traditionnel « arirang », le chant narratif « pansori », et bien d’autres… Mais pourquoi le géant chinois se comporte-t-il ainsi avec son voisin coréen ? La réponse dans notre émission.





ⓒ Getty Images Bank