Enthousiasme grandissant pour « Minari » nommé aux Golden Globes

ⓒYONHAP News

Une nouvelle consécration attendue pour le long métrage « Minari », qui marche dans les pas de « Parasite » en grapillant des prix à de nombreux festivals internationaux. L’Association de la presse étrangère de Hollywood (HFPA) l’a nommé, mercredi, pour le prix du meilleur film en langue étrangère aux prochains Golden Globes. « Minari » sera en lice avec le film danois « Another Round », le franco-guatémaltèque « La Llorona », l’italien « The Life Ahead » et le franco-américain « Two of Us ». Cependant, contre toute attente, il n’a pas été sélectionné dans d’autres catégories. La 78e cérémonie des Golden Globes aura lieu le 28 février en ligne en raison de la crise du COVID-19.





« Minari » s’inspire de l’expérience vécue par le réalisateur américain d’origine coréenne Lee Isaac Chung. Cette œuvre raconte avec détachement l’histoire d’une famille sud-coréenne qui s’est installée pour défricher la terre dans la campagne américaine de l’Arkansas dans les années 1980. Les trois rôles principaux sont tenus par Steven Yeun, acteur américain d’origine coréenne qui s’est fait un nom après son passage dans la fameuse série américaine « The Walking Dead », et deux stars sud-coréennes, Han Ye-ri et Yoon Yeo-jeong.





« Minari » a commencé à attirer une grande attention en remportant les prix du jury et du public au Festival du film de Sundance l’an dernier. Cette œuvre a figuré sur la liste des dix films de l’année de l’Institut américain du film (AFI), dévoilée la semaine dernière à l’occasion des AFI Awards 2020, surnommés « l’avant-première des Oscars ». Elle a déjà décroché plus de 50 récompenses rien qu’aux Etats-Unis, notamment les prix de la « meilleure actrice dans un second rôle » et du « meilleur scénario » aux Awards de la National Society of Film Critics (NSFC). Les médias américains comme « Variety » et « The Hollywood Reporter » ont salué « Minari » comme un prétendant sérieux à plusieurs Oscars et Golden Globes.





Il y a toutefois une ombre au tableau. Une polémique a éclaté aux USA. Aux Golden Globes, « Minari » est nommé pour le meilleur film en langue étrangère, non pour le meilleur film tout court, ce en raison du critère linguistique fixé par le HFPA : tout film dont plus de 50 % des dialogues sont écrits dans des langues autres que l’anglais est éligible seulement pour la catégorie du « meilleur film en langue étrangère ». N’est-il pas absurde de classer dans cette catégorie « Minari », produit par Plan B Entertainment, la maison de production de Brad Pitt, réalisé par un Américain et joué par des Américains ? Une autre critique. Certains médias locaux parlent d’une grande stupéfaction devant l’absence du nom de Yoon Yeo-jeong, ayant interprété le rôle de la grand-mère et déjà primée plus d’une dizaine de fois, qui a été souvent citée comme une lauréate possible du prix de la meilleure actrice dans un second rôle.





Nommé aux Golden Globes, « Minari » voit la chance lui sourire davantage pour les Academy Awards. Certes, les deux grosses institutions ne jettent pas toujours leur dévolu sur les mêmes œuvres, mais « Parasite » de Bong Joon-ho a raflé quatre Oscars, dont celui du « meilleur film » après avoir récolté la récompense du « meilleur film en langue étrangère » aux Golden Globes l’an dernier.