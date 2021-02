Les musiciens classiques sud-coréens brillent dans le monde entier

Vos oreilles seront particulièrement choyées cette semaine, puisque nous partons à la découverte de l’histoire et des petits trésors de la musique classique en Corée du Sud. Si la k-pop et la musique traditionnelle gukak suscitent déjà une attention internationale, les œuvres de Bach, Beethoven et Brahms attirent une foule nombreuse dans les auditoriums du pays du Matin clair, et les interprètes sud-coréens sont acclamés aux quatre coins du monde.





ⓒ KBS

Parmi les orchestres prestigieux et les solistes d’exception que compte le pays, nous nous intéresserons à Cho Seong-jin qui s’est récemment illustré en interprétant en première mondiale une œuvre oubliée de Mozart. Après avoir été lauréat du prestigieux Concours international de piano Chopin en 2015, Cho est devenu la nouvelle star des pianistes sud-coréens. C’est dans les années 60 que des virtuoses comme le pianiste Han Tong-il ou encore la violoniste Chung Kyung-wha ont fait leurs débuts sur la scène internationale. Depuis lors, le soutien apporté à l’éducation musicale et le développement des conservatoires ont permis l’émergence d’un large éventail de musiciens qui se sont rapidement fait remarquer sur les plus grandes scènes étrangères en solo ou au sein des meilleurs orchestres, faisant de leur pays un acteur de premier plan dans ce domaine.





ⓒ KBS

Le chef d’orchestre Chung Myung-whun est particulièrement réputé dans l’Hexagone en tant que directeur musical honoraire de l’orchestre philharmonique de Radio France. De son côté, Paik Kun-woo est un pianiste qui compte de nombreux admirateurs dans le monde entier. Paik a connu une carrière couronnée de succès, principalement sur les scènes d'Europe, où il a offert des interprétations très personnelles dans un vaste répertoire d’œuvres.