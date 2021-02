La Corée du Nord face à ses défis économiques

ⓒ KBS

La Corée du Nord a convoqué lundi une réunion plénière du Comité central du Parti des travailleurs afin de discuter des objectifs du nouveau plan quinquennal de développement économique fixés lors du 8e Congrès en janvier.





« Kim Jong-un s’est montré déterminé à évaluer l'ensemble du processus de réforme des politiques économiques, et à élaborer des plans pertinents dans chaque département du Cabinet. Le pays mise sur une augmentation de la production pour atteindre l'objectif de développement économique, ce qui aura un impact direct sur la vie des gens. Sans croissance économique, les moyens de subsistance de la population ne peuvent être assurés, or ils sont essentiels à Kim Jong-un pour assurer la stabilité de son régime », explique Oh Gyeong-seob de l'Institut coréen pour la réunification nationale.





Le pays aspire vivement à relancer son économie, mais beaucoup prédisent que ses objectifs seront difficiles à atteindre si les sanctions dont il fait l’objet ne sont pas assouplies. Et en l’absence d'un engagement ferme du Nord à renoncer à son armement nucléaire, il est peu probable que la communauté internationale lève ses sanctions.