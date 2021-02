La météorologie en Corée du Nord

ⓒ KBS

Dans un pays où les intempéries peuvent ruiner les récoltes et être la cause de pénuries alimentaires, voire propager des maladies infectieuses, la précision des informations météorologiques est cruciale. Kim Ⅲ a ainsi montré un intérêt particulier pour l'Administration hydrométéorologique d'État.





« Lors de sa visite de l'Administration hydrométéorologique d'État en 2014, le dirigeant Kim Jong-un avait prêté une grande attention aux projets liés à l'observation et aux prévisions météorologiques. Il avait aussi reproché à l'agence des prévisions souvent erronées et avait rappelé leur importance pour appréhender et prévenir tout dommage que causent les catastrophes naturelles aux industries de l'agriculture et de la pêche. À cet effet, il avait ordonné à l'agence de réviser son système de prévisions météorologiques », explique l’avocat Oh Hyun-jong.





Malgré diverses avancées technologiques, nombre de nord-Coréens doivent encore se tenir informés via les bulletins météo télévisés, faute de pouvoir utiliser Internet librement. Heureusement, ces bulletins diffusés par la télévision centrale nord-coréenne ont également fait peau neuve et offrent désormais aux téléspectateurs un service à la fois plus ludique et plus didactique.