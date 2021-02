Quel est le type de personnalité le plus fréquent chez les leaders de groupes d’idoles ?

ⓒ Getty Images Bank

Parmi différents tests de personnalité, l’un des plus connus est le test MBTI.





Cet outil permet de connaître le type psychologique d’une personne selon de grandes préférences : Extraversion/Introversion, Intuition/Sensation, Pensée/Sentiment et Jugement/Perception.





Si on applique ce test aux leaders de boys band et de girls bands de k-pop, quels seront les résultats ? Récemment, un spécialiste l’a fait auprès de 56 leaders de groupes d’idoles. Le type le plus fréquemment apparu était la personnalité ‘inspirateur’ dit « ENFP ».





Cette personnalité caractérisée par un véritable esprit libre a été observée chez 11 leaders, dont RM de BTS, Jin Jin d’Astro, Lee Seung-hyup de N.Flying et Hae-bin de Momoland.





A titre d’information, les Inspirateurs recherchent la créativité et la liberté bien plus ardemment que la stabilité et la sécurité. Et ils consacrent à leur imagination une énergie qui les projettera souvent sous les feux de la rampe.