La peintre et illustratrice Hye-kang présente son exposition personnelle, intitulée « Une jeune fille au jeogori rose », au Sunshine Studio situé à Nonsan dans la province de Chungcheong du Sud. L'événement qui a débuté le 1er février durera jusqu'au 30 juin.





Hye-kang, de son vrai nom Kang Hye-jeong, réalise des peintures et des illustrations mêlant tradition coréenne et modernité et privilégiant une atmosphère douce aux teintes pastel. Elle est connue du grand public notamment pour son livre de coloriage basé sur l'histoire de « Mr. Sunshine », une série télévisée sud-coréenne diffusée en 2018.





Lors de cette exposition, on pourra découvrir une vingtaine d’œuvres de l’artiste, issues de son ouvrage « Mr. Sunshine » ainsi que de sa série « Une jeune fille au jeogori rose ». Jeogori désigne une veste traditionnelle coréenne.





Date : du 1er février au 30 juin 2021

Lieu : Sunshine Studio à Nonsan